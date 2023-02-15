Специалисты АзНИИРХ оцифровали данные по крилю

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО создали базу данных по биологии и промыслу антарктического криля. Ocean хранит большой массив информации об исследованиях этих рачков, полученной в экспедициях.

Сейчас Ocean содержит почти 1,5 млн цифровых и буквенных значений, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. Это данные исследований за период 1972-1990 гг., полученные в 38 рейсах на 2319 станциях, в том числе биологического анализа 155,8 тыс. экземпляров и промеров 192,7 тыс. экземпляров антарктического криля.

«Данные систематизированы, унифицированы и рассортированы по категориям, в том числе по условиям формирования и по районам, времени и качеству сбора. Выполнен поиск и определение формата и содержания базы данных на основе современных методик», — рассказал один из создателей Ocean, заведующий сектором Мирового океана Александр Зайцев.

Структура базы содержит сведения о судах, уловах, биологии криля и другую информацию. Разработчики продолжают пополнять и развивать Ocean на основе архивных сведений и новой информации, поступающей с научно-исследовательских, поисковых и промысловых судов. В нее также добавят данные, полученные АзНИИРХ во время прошлогоднего 120-суточного рейса в водах Атлантической части Антарктики на НИС «Академик Мстислав Келдыш».

Это хранилище — мощная информационная основа для ресурсных исследований антарктического криля, отметили в пресс-службе. Базу данных планируют использовать при возобновлении крилевого промысла.

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