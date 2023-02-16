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Отслеживание реализации закона о втором этапе квот под инвестиции обсудили на пленарном заседании Совфеда. Фото пресс-службы СФ

Валентина Матвиенко предложила опубличить процесс строительства флота под квоты

Первый зампред профильного комитета СФ Сергей Митин доложил о создании рабочей группы для мониторинга реализации законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов. Спикер парламента Валентина Матвиенко предложила подумать, где разместить таблицу с информацией о ходе строительства флота.

Для отслеживания реализации закона о втором этапе квот под инвестиции в Совете Федерации создана межкомитетская рабочая группа. Об этом доложил на пленарном заседании верхней палаты первый зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом сенатор заявил, что «после последней критики и организационных мер правительства ситуация в судостроении меняется. Совместно с министерством промышленности, с Росрыболовством и ОСК мы разработали график сдачи рыбопромысловых судов и судов-краболовов в этом году. Докладываю, что за полтора месяца этого года закончено строительство трех новых крупных судов», — выступил Сергей Митин.

Сенаторы ориентируются на сдачу в этом году 6 рыбопромысловых судов и 10 краболовных. «Основная их сдача запланирована по нашему требованию на второй и третий квартал», — вновь сделал акцент на парламентском контроле сенатор.

Рабочая группа, по его словам, «будет системно осуществлять дальнейший контроль за строительством судов и выходом нормативных документов» и при необходимости информировать СФ.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко призвала обеспечить программе «информационное сопровождение». «Давайте подумаем: на сайте Совета Федерации, комитета ли — я не знаю, в других форматах — вот просто вывесить эту таблицу: сколько судов законтрактовано, какие сроки строительства, в каком году. И чтобы сенаторы видели и могли это видеть, а главное, граждане контролировали. И те, кто за это отвечали, знали, что это находится под жестоким парламентским контролем», — сказала спикер СФ, добавив, что как вариант можно оформить стенд в комитете.

Сами заказчики судов между тем отмечают, что реализовать проекты удалось с большими сложностями и за счет закупок оснащения, которые были обеспечены еще до санкций.

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  • Отслеживание реализации закона о втором этапе квот под инвестиции обсудили на пленарном заседании Совфеда. Фото пресс-службы СФ
  • Спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО. Фото пресс-службы СФ
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