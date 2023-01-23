Рабочая группа Совета Федерации будет следить за реализацией закона о втором этапе

На площадке Совета Федерации должна появиться межкомитетская рабочая группа по мониторингу реализации закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов.

Сенаторы направили в отраслевое сообщество письмо о формировании межкомитетской рабочей группы по мониторингу реализации принятых в декабре изменений закона о рыболовстве.

Поручение создать рабочую группу было дано трем комитетам СФ — по аграрно-продовольственной политике и природопользованию; по экономической политике и по финансовым рынкам, сообщает корреспондент Fishnews.

В состав группы предполагается включить представителей федеральных ведомств — Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минвостокразвития, Минэкономразвития, региональных властей, общественных объединений рыбохозяйственного комплекса.

Изменения в закон о рыболовстве, предусматривающие второй этап инвестквот и крабовых аукционов, были приняты с большим количеством вопросов. Закон был подписан 29 декабря и уже вступил в силу. При этом для его реализации требуется большое количество подзаконных актов. Росрыболовство сообщало о планах уже летом провести аукционы и процедуры по инвестквотам.

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