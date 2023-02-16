Инвесторов призвали избавить от избыточных требований

Ведомства должны устранить излишние процедуры и снизить административное давление на предприятия, заявил вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев на совещании по программе квот под инвестиции.

Реализацию первого этапа программы квот под инвестиции обсудили на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Он отметил, что объем инвестиций по договорам составляет свыше 293 млрд рублей.

Вице-премьер подчеркнул, что административная нагрузка на рыбаков должна быть минимальной, поэтому все заинтересованные ведомства должны принять меры для ее максимального снижения и устранить излишние процедуры, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Отметим, что сейчас на слуху ситуация с претензиями, предъявленными участниками первого этапа, построившими береговые производства, — в связи с формулировкой по выпуску продукции на заводах.

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