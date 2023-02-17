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Каспийский тюлень. Фото Aboutaleb Nadri. CC BY 4.0

На Каспии посчитают «краснокнижных» тюленей

Минприроды России организовало зимний учет численности каспийских тюленей, который продлится с конца февраля до середины марта. Предстоит узнать, сколько представителей этого «краснокнижного» эндемика сейчас живет на Каспии.

Отмечено, что выбранный период наиболее эффективен для подсчета: практически все тюлени приходят размножаться в российские территориальные воды, где большой ледовый покров.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды, в экспедиции примут участие научные сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). От общественных организаций будут присутствовать специалисты фонда «Чистые моря». Исследования проведут при содействии нефтегазовой компании «Лукойл».

«В учете численности каспийских тюленей применят сразу несколько методик. Это авиаучет: с помощью беспилотников и самолета, оснащенного необходимой аппаратурой. С поверхности воды — специальное исследовательское судно. Также предусмотрено спутниковое мечение животных. Помимо численности тюленей, ученые проведут исследования и среды их обитания, особенно районы природных выбросов газа. Параллельно специалисты проведут мониторинг птиц и рыб на российском побережье», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он обратил внимание: нынешний мониторинг необходим для того, чтобы увидеть изменения популяций каспийского тюленя и других животных, обитающих в этой зоне.

«Но мы уже договорились с учеными из РАН и ВНИРО, что к следующему сезону они разработают системные исследования, которые в этой зоне не проводятся. Мы, как орган исполнительной власти, можем опираться только на выводы ученых. И уже смотреть, чем мы можем помочь, какая финансовая или нормативно-правовая поддержка нужна», — подчеркнул Александр Козлов.

По информации министерства, в начале XX в. численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 млн особей. В 70-х гг. XX в., во времена бурного освоения Каспия, количество животных снизилась до 600 тысяч. По последним данным ученых, численность каспийского тюленя составляет около 300 тыс. особей. В 2020 г. этот вид занесли в Красную книгу Российской Федерации.

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