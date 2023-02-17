На Камчатке ищут новые способы привлечь молодежь в рыбоводы

Заинтересовать подрастающее поколение рыбоводным делом, а также воспитывать молодежь в духе бережного отношения к природе в Северо-Восточном филиале Главрыбвода рассчитывают через систему экологических классов и наставничества. Дети и взрослые уже посещают лососевые заводы Камчатки с экскурсиями.

Кадровая проблема, хорошая знакомая многим отраслям экономики, грозит и рыбоводству на Камчатке. И заниматься ее решением необходимо не дожидаясь, когда сложности достигнут пика, считают в Северо-Восточном филиале Главрыбвода.

Заинтересовать молодежь рыбоводным делом призваны экскурсии на лососевые заводы: чтобы ребята могли пообщаться с профессионалами и увидеть, как организован процесс пополнения природных ресурсов Камчатского края. Такие выезды организуются на Паратунский, Кеткинский и Малкинский заводы, рассказал Fishnews начальник филиала Сергей Ткачук.

Есть идея развивать и систему наставничества: чтобы молодые люди получали необходимую профессию и потом приходили работать на ЛРЗ. Коллективы на заводах слаженные, неравнодушные и готовы включиться в такую работу, отметил Сергей Ткачук.

«У нас есть люди, которые очень давно трудятся на предприятиях. Через систему наставничества ребята смогут получить те знания, которые способен дать только человек, знающий производственные тонкости», — рассказали в филиале Главрыбвода.

Прорабатывается вопрос и о том, чтобы организовать в одной из школ Елизовского района экологический класс. «Мы приглашаем систему образования к сотрудничеству», — добавил Сергей Ткачук. Лосось — настоящее богатство Камчатки и Дальнего Востока, и важно воспитывать подрастающее поколение в духе бережного отношения к природе.

Выезды на предприятие организуются не только для молодежи. В прошлом году в преддверии Дня Победы в выпуске молоди чавычи на Малкинском заводе вместе с детьми поучаствовали ветераны.

«И у взрослых людей, и у ребят во время экскурсий на заводы глаза горят, эмоций море», — рассказали в филиале.

Воспроизводство рыбы — это разные этапы: закладка икры на инкубацию, выклев личинок, подъем на плав и т.д. «Это процессы, которые можно наблюдать, и они интересны», — подчеркнул Сергей Ткачук.

Напомним, что в системе Северо-Восточного филиала Главрыбвода пять рыбоводных заводов на Камчатке. Ежегодно они выпускают около 50 млн мальков лосося.

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