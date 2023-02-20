Новый «морской огород» Сахалина разыграют на торгах

Еще один сахалинский участок для марикультуры в заливе Анива выставили на электронный аукцион. Заявки принимаются до 18 марта включительно.

Торги организует Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площадь участка составляет 100 га, начальная цена лота — 967 тыс. рублей.

Аукцион планируется провести 26 марта на площадке «РТС-тендер». Акватория предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

Напомним, в январе на электронном аукционе разыграли другой РВУ в заливе Анива. Участок площадью 124,8 га ушел с молотка почти за 4,4 млн рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews