Нелегальный «прилов» креветки обернулся условными сроками

В Раздольненском районе Республики Крым двоих местных жителей осудили за браконьерство. По данным прокуратуры, в октябре 2021 г. мужчины в процессе промышленного рыболовства незаконно добыли более 19 тыс. черноморских травяных креветок.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов водных биоресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

«С незаконно добытым уловом подсудимые были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В результате указанных действий водным биологическим ресурсам был причинен ущерб на сумму порядка 1 млн рублей», — рассказали Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил каждого из мужчин к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Отмечено, что с них взыскан причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews