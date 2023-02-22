На поддержку малого сельхозбизнеса пообещали гранты

В нынешнем году правительство планирует продолжить поддержку малых форм хозяйствования в АПК в формате грантов «Агропрогресс». Одно из направлений их использования — покупка рыбопосадочного материала.

На развитие ферм с использованием грантов «Агропрогресс» в прошлом году правительство направило более 4,7 млрд рублей. Благодаря этому удалось поддержать 553 проекта, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Также дополнительные средства на развитие своей материально-технической базы, по данным властей, получили сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Общий объем финансирования составил 1,4 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Средства господдержки разрешается направлять на приобретение или строительство новых объектов для производства, хранения и переработки сельхозпродукции, на комплектацию этих объектов оборудованием, сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме того, грант можно потратить на закупку животных, птицы и рыбопосадочного материала, напомнили в пресс-службе.

Как отметила Виктория Абрамченко, в 2023 г. мероприятия по развитию малого агробизнеса с привлечением грантов «Агропрогресс» будут продолжены. В 2023 г. правительство направит почти 4,9 млрд рублей.

Подробности оказания господдержки изложены в приложении № 8 к государственной программе развития сельского хозяйства (постановление правительства от 14 июля 2012 г. № 717).

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