Для Байкала обновили правила экологического мониторинга

В России на постоянной основе вводится система комплексной интегрированной оценки уровня антропогенного воздействия на озеро Байкал и прилегающую территорию. Результаты наблюдений и прогнозы развития экологической ситуации будут публиковаться на профильном интернет-портале.

В основу системы оценки антропогенного влияния лягут данные государственного экологического мониторинга экосистемы Байкала. Правительство выпустило постановление, утверждающее обновленный порядок такого мониторинга.

Документ определяет состав участников мониторинга и закрепляет за ними конкретные задачи. Так, Росгидромет будет отвечать за данные о радиационной обстановке, состоянии атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод, Федеральное агентство лесного хозяйства — за сведения о лесных пожарах и пожарной опасности, Минприроды — за информацию о состоянии животного и растительного мира на особо охраняемых природных территориях, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Кроме того, в составе участников мониторинга появились власти трех регионов — Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Они, в частности, будут собирать информацию о биоразнообразии на своих территориях.

Результаты государственного мониторинга будут размещаться на общедоступном интернет-портале «Экологический мониторинг озера Байкал». Там можно будет познакомиться с конкретными результатами наблюдений и прогнозами развития экологической ситуации.

Сохранение озера Байкал — одна из основных задач природоохранной повестки, отметили в пресс-службе. Для этого реализуется федеральный проект, который входит в национальный проект «Экология». Его участниками являются регионы, расположенные на Байкальской природной территории. Это Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. Главная цель проекта — улучшить экологическое состояние Байкала за счет сокращения объема загрязненных стоков в озеро и другие водоемы Байкальской природной территории, а также за счет очистки загрязненных производственных участков. Еще одно направление работы — выпуск в озеро молоди омуля и осетра.

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