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Молодь байкальского омуля на рыбоводном заводе. Фото пресс-центра Главрыбвода

Байкал зарыбляют с опережением плана

Байкальский филиал Главрыбвода в 2022 г. отправил в озеро 338 млн личинок байкальского омуля и 866 тыс. штук молоди сибирского осетра. Отмечено, что совокупные выпуски этих рыб за последние годы превышают запланированные показатели.

Работы ведутся в соответствии с госзаданием в рамках нацпроекта «Экология»,а также для компенсации ущерба, который наносят водным биоресурсам и среде их обитания хозяйствующие субъекты.

Как рассказали Fishnews в пресс-центре Главрыбвода, за последние три года выпущено более 2,13 млрд личинок байкальского омуля. Эти показатели почти в три раза превышают плановые 750 млн штук, которые предусмотрены федеральным проектом «Сохранение озера Байкал».

Выпуски осетра за последние четыре года также превысили планируемые объемы — 2,77 млн штук молоди вместо 1,5 миллиона. В Главрыбводе отметили, что в этом году достигнут рекордный за последние пять лет показатель — более 1 млрд экземпляров.

По итогам осенней нерестовой кампании Большереченский рыбоводный завод заложил на инкубацию самое большое за последнее время количество икры омуля — 914,2 млн штук, обратили внимание в пресс-службе.

Отмечено, что специалисты применяют уникальный экологический метод сбора икры: значительная доля рыбы остается живой и выпускается в естественную среду обитания. Так, за пять лет в Байкал возвращено около 400 тыс. особей, отнерестившихся на Большереченском рыбоводном заводе.

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Fishnews

  • Молодь байкальского омуля на рыбоводном заводе. Фото пресс-центра Главрыбвода
  • Молодь осетра. Фото пресс-центра Главрыбвода
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