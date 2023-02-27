ЕК подготовила экологический пакт для своих рыбаков

Еврокомиссия опубликовала планы по переводу сектора рыболовства и аквакультуры на более чистые источники энергии и по снижению зависимости от ископаемого топлива. Также предложены меры по уменьшению воздействия отрасли на морские экосистемы.

Так называемый «Пакт о рыболовстве и океанах» нацелен на реализацию общей политики Евросоюза в области рыболовства во взаимодействии со странами — членами ЕС и представителями отрасли — рыбаками, рыбопромышленными компаниями, рыбацкой общественностью, гражданским обществом и наукой. Предусмотренные меры предполагается осуществлять постепенно, чтобы дать рыбному хозяйству возможность адаптироваться к новым реалиям.

Энергетика

Как сообщает корреспондент Fishnews, авторы «энергетической части» планов (из Генерального директората по морским делам и рыболовству) указывают на резкий рост расходов на топливо для промыслового флота.

Так, затраты рыбаков и аквафермеров Евросоюза на электроэнергию увеличились с 13% доходов в 2020 г. до, оценочно, 35% в 2022 г. По данным Еврокомиссии, в 2021 г. рыболовецкий флот ЕС получил чистую прибыль в 218 млн евро, а в 2022 г. из-за скачка топливных цен понес убытки на 430 млн евро. Анализ также показал, что повышение цен на топливо на 10 евроцентов снижает годовую валовую прибыль всего рыбохозяйственного сектора ЕС на 185 млн евро.

В числе предложенных мер — улучшение координации и сотрудничества между заинтересованными сторонами; заполнение пробелов в знаниях и разработка новых технологий; подготовка адаптированного персонала; улучшение бизнес-среды.

Европейский фонд морского, рыбного хозяйства и аквакультуры (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, EMFAF) может помочь энергетическому переходу в рыболовном секторе, особенно в области разработки и внедрения необходимых технологий. EMFAF также может поддерживать программы повышения квалификации и инициативы по распространению знаний и технологий.

При определенных условиях возможны некоторые другие виды поддержки. Например, по замене или модернизации двигателей для судов длиной до 24 м, а также увеличению объема таких судов, чтобы освободить место для более энергоэффективных двигателей.

Экология

Кроме «энергетической части», Еврокомиссия предложила меры по сокращению негативного воздействия рыболовства на морские экосистемы, особенно на дно и пищевые цепочки. Также планируется повысить селективность орудий добычи и технологии промысла, чтобы сократить случайный прилов видов, находящихся под угрозой.

«Мы хотим заключить «Пакт о рыболовстве и океанах», чтобы работать вместе со всеми для обеспечения устойчивого и жизнестойкого рыболовства, защиты и восстановления наших морских экосистем, сделать сектор прибыльным и укрепить нашу продовольственную безопасность в долгосрочной перспективе», — заявил еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс.

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