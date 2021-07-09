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Евросоюз выделил 6,1 млрд евро на поддержку рыболовства и «голубой экономики». Фото пресс-службы ЕК

Рыбному хозяйству Евросоюза помогут специальным фондом

Парламент ЕС проголосовал за создание Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, EMFAF). Его бюджет на ближайшие 7 лет составит 6,1 млрд евро.

Деятельность фонда будет направлена на защиту океана и устойчивое управление ресурсами. Тем самым EMFAF будет способствовать реализации целей «Европейской зеленой сделки» (European Green Deal), рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, «Европейская зеленая сделка» (принятая ЕК в 2019 г.) предусматривает план действий по более эффективному использованию ресурсов путем перехода к «голубой экономике», восстановление биоразнообразия и сокращение загрязнения окружающей среды.

В пресс-службе подчеркнули, что в соответствии с общей политикой ЕС в области рыболовства новый фонд должен обеспечить выполнение обязательств по запрету выброса приловов.

Приоритетом будет и работа по обеспечению равных условий для всех участников отрасли. Предусмотрена поддержка инвестиций в эффективные инструменты контроля над рыболовством. Они включают активно обсуждаемую сейчас инициативу по установке камер закрытой системы видеонаблюдения (Closed Circuit Television, CCTV).

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