В Южной Корее отмечают сокращение уловов

За прошедший год предприятия Республики Корея освоили 3,6 млн тонн рыбы и морепродуктов — на 6% ниже уровня 2021 г., отмечают СМИ. Министерство морских дел и рыболовства назвало причинами проблемы с формированием скоплений и рост мировых цен на топливо.

Южнокорейские прибрежники в прошлом году сократили уловы на 5,9% к результату 2021 г. — до 887 тыс. тонн, приводит цифры информационное агентство «Ёнхап». По его данным, из-за проблем с формированием косяков рыб и сокращением кормовой базы рыбаки снизили объемы добычи анчоуса на 7,9%, тихоокеанского кальмара — на 40%, желтого горбыля — на 48%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, отмечено и сокращение производства ламинарии и мидии в аквакультуре. Результат прошлого года — 2,2 млн тонн, это на 133 тыс. тонн ниже уровня 2021 г. (-5,6%).

Также уменьшились объемы вылова у океанического флота — до 400 тыс. тонн (-10,3%). Причинами стали снижение как поголовья облавливаемых видов, так и числа судов на промысле.

Прибавку — на 6 тыс. тонн (+14,3%) — показала лишь добыча на внутренних водоемах, всего там освоено 49 тыс. тонн.

Если рассматривать статистику по видам, увеличились уловы сельди (+98,3%), желтохвостой лакедры (+41,4%), креветок Acetes japonicus и Acetes chinensis (в общей сложности +23,2%) и ложного палтуса (+9,8%).

Из провинций рост по вылову показали Канвон (+15,3%), Северная Кёнсан (+10,6%) и Южная Чхунчхон (+1,7%). Сокращение наблюдалось на острове Чечжудо (-12,6%), в Пусане (-8,7%), провинциях Северная Чолла (-8,2%) и Кёнги (-7,3%).

Самую крупную долю в производстве рыбной продукции заняла провинция Южная Чолла — 58,3%. Доля Южной Кёнсан составила 16,5%, Пусана — 7,9%, Южной Чхучхон — 4,4%.

Общая стоимость произведенных в стране рыбы и морепродуктов под влиянием роста мировых цен сократилась на 0,4% или 40,4 млн вон (30,3 тыс. долларов) к уровню 2021 г. — до 9,24 трлн вон (7,11 млрд долларов), пишет «Ёнхап». При этом потери прибрежного и океанического промысла составили 2,7% и 16,9% соответственно. В то же время выросли показатели по аквакультуре (+3,9%) и внутреннему рыболовству (+33,3%).

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