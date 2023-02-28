Стройкам в водоохраной зоне вернули особые правила

Вновь введены исключения, когда строительство, реконструкция объектов капстроительства не требует согласования с Росрыболовством. Соответствующий перечень случаев будет действовать до начала следующего года.

Документ утвержден постановлением правительства от 27 февраля 2023 г. № 310, сообщает корреспондент Fishnews. Список случаев, когда при постройке, реконструкции объектов капитального строительства не требуется согласование Росрыболовства, вступил в силу.

Напомним, аналогичные меры действовали с 3 августа 2022 г. до 1 января 2023 г. Новый перечень идентичен предыдущему.

В частности, в списке строительство, реконструкция объектов социнфраструктуры, жилых, садовых домов, хозяйственных построек в водоохранной зоне, если проектная документация не является объектом государственной экологической экспертизы. Как и ранее, особые условия не распространяются на случаи, при которых строительство, реконструкция негативно влияют на водные биоресурсы и среду их обитания.

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