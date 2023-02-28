Рыбные поставщики углубляют знания о своих товарах

Интересный проект начал реализовывать один из крупнейших дистрибьюторов дальневосточной рыбы — «Нерей». Для сотрудников компании организован курс занятий, помогающих лучше узнать особенности продукции.

Лекции и семинары проводит доктор технических наук, профессор Дальрыбвтуза Татьяна Бойцова. Планируется, что такие занятия помогут нереевцам еще сильнее погрузиться в рыбную сферу. Спикер подчеркнула, что это позволит правильно рекламировать и продвигать нашу дальневосточную продукцию.

Длительность одного занятия — примерно полтора часа. Генеральный директор «Нерея» Андрей Забуга отметил, что общение со специалистом поможет сотрудникам компании узнать еще больше о товаре, с которым они работают.

«Лекция была безумно интересной. Новая информация помогает повысить качество работы, компетентность и профессионализм, — обратила внимание менеджер отдела закупа Екатерина Степанова. — Дальше мы сможем применять эту информацию на практике, руководствоваться терминами и знаниями при общении с клиентами. Это действительно важно, потому что мы — профессионалы своего дела. Мы должны знать о рыбе все!»

Темой первой лекции стала классификация рыб. Также слушатели узнали, от чего зависит срок годности рыбы, на что влияет жирность продукта, и даже познакомились с историей китобойного промысла.

«По работе мы, как правило, общаемся с технологами производственных компаний, которые покупают у нас рыбу. Говорить на профессиональном языке очень важно, поэтому такие встречи с преподавателем однозначно принесут свои плоды. Для меня это очень интересно, — поделилась впечатлениями с Fishnews старший менеджер отдела продаж Юлия Алексеева. — Ты можешь подсказать клиенту: когда, в какой период вылова ему лучше заказывать ту или иную рыбу».

Занятия в формате лекций или семинаров планируется проводить раз в месяц. Нереевцы с нетерпением ждут следующей встречи с Татьяной Бойцовой.

«Я узнал много новой информации, которая точно пригодится в работе. В том числе ГОСТы, которые необходимо изучить для работы с клиентами, чтобы показать, что наша продукция действительно качественная, чтобы они были уверены, что именно эта рыба им нужна, — рассказал менеджер по продажам Антон Юргилас. — Конечно, осталось еще очень много вопросов, я надеюсь, мы обсудим их на следующей встрече».

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