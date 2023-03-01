Рыбопромышленников приглашают на водоемы Алтайского края

В Алтайском крае на конкурс выставлены 29 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 23 марта — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство природных ресурсов и экологии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены на реках (включая Обь), озерах и Верхчуманском водохранилище. Площадь РЛУ — от 28 га до 12,6 тыс. га. Акватории предоставляются на 15 лет.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата. Стартовые цены — от 90 рублей до 40 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения лимитов претендентами за последние четыре года, показатели среднесуточного объема производства за этот срок, а также средняя численность работников, трудящихся у участника конкурса в течение четырех лет.

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