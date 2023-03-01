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Свежевыловленный минтай

Допустимый улов минтая осваивается в бодром темпе

Рыбаки добыли в Охотском море 437,9 тыс. тонн минтая, или 43,5% от общего допустимого улова. Показатели и вылова, и освоения ОДУ по-прежнему выше, чем в прошлом году.

На прошлой неделе активный промысел минтая продолжался на западнокамчатском шельфе, преимущественно в Западно-Камчатской подзоне. Также флот активно вел добычу и в восточном секторе Северо-Охотоморской подзоны. 50% списочного состава судов работало к северу от 57° с.ш. Западно-Камчатской подзоны.

В Западно-Камчатской подзоне на 27 февраля было выловлено 236,2 тыс. тонн (73,1% ОДУ). За тот же период прошлого года показатели были скромнее: 103 тыс. тонн (29,9% допустимого улова), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы Тихоокеанского филиала ВНИРО.

В Камчатско-Курильской подзоне в течение недели обстановка была неустойчивая. Здесь уловы уступают прошлогодним: 92,7 тыс. тонн (36,9% допустимого улова), уровень 2022 г. — 207,1 тыс. тонн (75,2% ОДУ).

Суммарно по «камчатским» подзонам добыто 328,9 тыс. тонн(57,3% от суммарного ОДУ), годом ранее — 310,1 тыс. тонн (50,7%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысел приостановили до изменения ледовой обстановки. Нарастающий вылов — 11,8 тыс. тонн (10,8% от ОДУ). В прошлом году к этому времени было добыто 0,8 тыс. тонн (0,6% допустимого улова).

За период с 20 по 26 февраля в Охотском море рыбаки взяли 57,8 тыс. тонн, годом ранее — 48,6 тыс. тонн. Среднесуточный прирост по экспедиции за неделю составил 9,2 тыс. тонн, в прошлом году — 6,9 тыс. тонн. Улов на судосутки на одно судно — 114,9 тонны, годом ранее — 99,1 тонны.

Мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море на судах Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) осуществляют 12 наблюдателей ТИНРО (еще один наблюдатель направлен в район промысла) и три наблюдателя КамчатНИРО.

Ожидается, что в предстоящий период благоприятная промысловая обстановка сохранится на акватории Западно-Камчатской подзоны, говорится в кратком обзоре по материалам наблюдателей ТИНРО.

Промысел сельди в Северо-Охотоморской подзоне продолжался в центральном секторе подзоны. Нарастающий вылов сельди на 27 февраля составил 66,6 тыс. тонн (23% ОДУ), годом ранее — 60,7 тыс. тонн (19,6% ОДУ).

По прогнозам ученых, в предстоящий период в Северо-Охотоморской подзоне на промысле сельди сохранится хорошая обстановка.

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