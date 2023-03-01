Главрыбвод рассказал о компенсационных выпусках

За прошедший год заводы ФГБУ «Главрыбвод» выпустили более 61 млн рыб для возмещения ущерба водным биоресурсам и среде их обитания. В дикую природу отправили около 20 млн штук осетровых и 41 млн экземпляров прочих видов.

«По осетровым видам ежегодный рост составляет не менее 10%, по остальным видам рыбы сохраняется устойчивая положительная динамика», — сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

Отмечено, что реализация компенсационных мероприятий — одна из основных задач учреждения. В 2022 г. оно заключило договоры с крупнейшими компаниями страны, в том числе с ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром», судостроительным комплексом «Звезда», ГК «Автодор», ООО «Газпром инвест», ПАО «Лукойл-Нижневолжскнефть».

Основные зоны активности по предстоящим выпускам: Дальний Восток (кета), Западная и Восточная Сибирь (осетровые и сиговые), Северо-Запад (лососевые и сиговые) и Нижняя Волга (осетровые).

В пресс-службе обратили внимание, что продолжается активная работа по развитию Северного морского пути, в том числе реализация проектов «Сила Сибири» по освоению нефтяных месторождений, строительство заводов СПГ в прибрежных регионах по всей России и другие крупные проекты. Эта деятельность будет сопровождаться необходимыми объемами компенсационных мероприятий.

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