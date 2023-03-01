«Немецкое пиво» оказалось датской рыбой

Смоленские таможенники обнаружили в грузовике, следовавшем в адрес московской фирмы, более 21 тонны рыбных субпродуктов без сопроводительных документов. Товар стоимостью 2 млн рублей был задекларирован как немецкое пиво и прибыл из Германии транзитом через Беларусь.

«Транспортное средство с ценным грузом было остановлено мобильной группой Смоленской таможни в районе населенного пункта Кругловка. В ходе досмотра грузовика таможенники обнаружили более тысячи коробок с морожеными головами, хребтами и обрезью рыб семейства лососевых. Страной происхождения продукции, согласно информации на упаковке, является Дания», — рассказали Fishnews в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов). В ЦТУ отметили, что санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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