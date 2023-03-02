Ленобласть готовится к корюшковой путине

В этом году в границах Ленинградской области планируют освоить более 2,2 тысяч тонн европейской корюшки, на ее вылов выдано 164 разрешения. В Санкт-Петербурге прошло совещание по вопросам организации и ведения промысла.

Весенняя корюшковая путина традиционно проходит с третьей декады апреля до середины мая. Массовый ход рыбы зависит от погоды и прогрева воды.

Рекомендованный объем добычи корюшки в Ладожском озере в границах Ленинградской области составляет 1094,9 тонны, в Финском заливе — 1112 тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. В ТУ отметили, что корюшку также ловят в реках Нева, Луга, Нарова, Черная речка, Сестра, Волхов, Сясь и Свирь.

В нынешнем сезоне планируется продолжить рыбоохранные мероприятия. Будет усилен контроль за промысловой деятельностью организаций и предпринимателей. Основные силы рыбоохраны сосредоточат на реках Волхов, Сясь и Свирь — там будут организованы посты в рамках межведомственного взаимодействия с сотрудниками Росгвардии, Росприроднадзора и Россельхознадзора.

Рыбопромышленникам рекомендовано соблюдать правила промысла, особенно в части ведения рыболовного журнала, а также требования безопасности плавания судов, в том числе маломерных, в местах лова.

По данным теруправления, в прошлом году в Финском заливе добыли 643,2 тонны корюшки (рекомендованный вылов составлял 1132 тонны), в Ладожском озере в границах Ленобласти освоили 1074,3 тонны (РВ — 1144,9 тонны).

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