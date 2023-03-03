Ученые хотят улучшить геном осетров

В Подмосковье в Федеральном исследовательском центре животноводства — ВИЖ имени Л.К. Эрнста заложена экспериментальная популяция сибирского осетра. Планируется определить факторы, влияющие на повышение массы и производительности рыбы.

«Экспериментальная популяция сибирского осетра в Подмосковье на сегодняшний день насчитывает более 300 особей, каждая из которых оснащена чипом. Ученые наблюдают индивидуальные показатели роста и развития рыбы. Результаты исследований найдут применение в селекции осетровых рыб, разводимых в условиях аквакультуры. Цель — определить варианты изменения генома, которые обуславливают проявление хозяйственно-полезных признаков аквакультурных рыб, включая такой важнейший показатель, как накопление массы и производительности», — рассказал курирующий региональный минсельхозпрод зампред правительства области Георгий Филимонов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, у каждой особи определена живая масса и проведены измерения еще 13 различных параметров.

Также у всех осетров взяли образцы ДНК из плавников. На основе этих данных для каждой рыбы в лаборатории будет создан индивидуальный ДНК-паспорт.

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