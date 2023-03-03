Наука и НКО составили план помощи дельфинам

Ученые и общественные организации объединяют усилия для предотвращения гибели млекопитающих в Черном и Азовском морях. Разработана дорожная карта взаимодействия, реализация которой намечена на 2023-2025 гг.

Проект реализует Азово-Черноморский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии совместно с НКО научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» и «Безмятежное море».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, ежегодно на крымские и краснодарские побережья выбрасывает сотни мертвых «краснокнижных» афалин, азовок, белобочек. Причинами могут быть как болезни, так и антропогенное воздействие (например, попадание в браконьерские орудия лова, столкновения с судами).

Дорожная карта предусматривает создание общей базы данных и подготовку аналитических материалов по мониторингу выбросов и причин гибели дельфинов на побережьях Кавказа и Крыма. Также планируется проведение совместных просветительских мероприятий для сотрудников организаций частных лиц, занимающихся рыболовством, волонтеров. Промежуточные результаты исследований будут обсуждаться на совещаниях и семинарах.

Большую часть работы собираются посвятить исследованию попадания дельфинов в донные жаберные сети. Кроме того, специалисты оценят эффективность применения разных эхолокационных меток для камбальных сетей как средства от прилова морских млекопитающих.

«Наши исследования помогут ответить на вопросы, как часто дельфины становятся жертвами прилова, оценить масштабы этого явления, определить, какие сети несут для морских млекопитающих наибольшую опасность, как снизить воздействие рыболовства на китообразных. Попадание в сети связано с особенностями эхолокации дельфинов и морских свиней, которые своими сонарами нередко не замечают тонких сетей, и, оказавшись в них, быстро гибнут от удушья. На основании полученных результатов мы разработаем предложения о внесении изменений в правила рыболовства по Азово-Черноморскому бассейну», — рассказал руководитель научного направления АзНИИРХ Тимофей Барабашин.

В этой работе очень важна помощь рыбаков, отметили в филиале. В январе научно-промысловый совет рекомендовал отраслевым организациям содействовать в исследованиях гибели морских млекопитающих на рыбном промысле в Черном и Азовском морях.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews