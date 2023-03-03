Производителям Карелии помогут со страхованием аквакультуры

В Республике Карелия стартовал отбор претендентов на получение субсидии на сельскохозяйственное страхование объектов товарной аквакультуры. Срок окончания отбора — 13 марта.

Соответствующее объявление размещено на сайте регионального министерства сельского и рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Результаты отбора зависят от доли застрахованного объема производства товарной аквакультуры.

Господдержка предназначена сельхозпроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), занимающихся рыбоводством и состоящих на учете в налоговых органах Карелии.

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