Рыбаки «закрыли» зиму с прибавкой

К началу весны российские предприятия освоили 860 тыс. тонн — на 14,5% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне общий вылов составил почти 700,1 тыс. тонн (+18,4%).

Промысел минтая на Дальнем Востоке принес 558,9 тыс. тонн (+106,7 тыс. тонн), трески поймали 25,9 тыс. тонн, сельди — 71,2 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северном бассейне вылов достиг 71,6 тыс. тонн. Трески добыто 39,7 тыс. тонн, пикши — 16,9 тыс. тонн.

В Западном бассейне рыбаки освоили 17,7 тыс. тонн водных биоресурсов, это на 33,6% больше, чем за отчетный период 2022 г. На промысле шпрота уловы выросли на 2,6 тыс. тонн — до 11,8 тыс. тонн. Балтийской сельди поймали 5,5 тыс. тонн, прибавка составила 1,7 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне освоили 6,5 тыс. тонн ВБР, в Волжско-Каспийском — 13,5 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот наловил в общей сложности 49 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

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