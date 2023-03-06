В Заполярье подобрали реки для организации рыбалки

В Мурманской области объявлен конкурс на четыре участка для организации любительского рыболовства, в том числе лососевых. Заявки принимаются до 3 апреля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, все четыре рыболовных участка расположены в Кольском районе, на реках Западная Лица, Долгая, Большая Тюва, Мучка. Площадь РЛУ — от 22 до 362 га. Участки предоставляются на 15 лет.

Критерии оценки и сопоставления заявок различаются для участников конкурса, имеющих опыт организации любительской рыбалки и без него. Для первых будут учитываться количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства, средняя численность работников. Для претендентов без опыта критериями станут предложенная плата, проект инфраструктуры и средняя численность сотрудников, которые будут работать на конкурсном участке.

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