Сахалинских рыбаков выручали вертолетом

В Корсаковском районе Сахалинской области прошла операция по спасению рыболовов с оторвавшегося льда. 45 человек были эвакуированы вертолетом Ми-8 МЧС России и доставлены на берег.

Сообщение об отрыве льда с людьми в районе села Лесное поступило спасателям днем 6 марта. Изначально говорилось о 15 рыбаках, но потом появилась информация, что на льдине может находиться порядка 50 человек и несколько снегоходов.

Всего в операции был задействован 21 человек и 12 единиц техники, рассказали Fishnews в пресс-центре ГУ МЧС России по Сахалинской области.

К 18:00 по местному времени людей эвакуировали. Проведен осмотр оторвавшегося ледового поля на наличие рыбаков — людей не обнаружено.

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