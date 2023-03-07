Акватории Нижнего Поволжья выставили на торги

В Астраханской области объявлен аукцион на четыре рыбоводных участка на внутренних водных объектах. На трех РВУ предусмотрена индустриальная аквакультура, на одном — пастбищная. Заявки принимаются до 5 апреля.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на реках Волга и Болда, протоке Енотаевка и ильмене Бочкаревский, сообщает корреспондент Fishnews. Площади РВУ составляют от 0,18 до 176 га.

Стартовые цены лотов — от 140 рублей до 134 тыс. рублей. Аукцион предполагается провести 12 апреля в Астрахани. Акватории предоставляются на 25 лет.

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