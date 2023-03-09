Лов минтая и сельди идет успешно

Отечественные рыбопромышленники к 7 марта добыли на Дальнем Востоке почти 620 тыс. тонн минтая (на 16% выше уровня прошлого года) и более 77 тыс. тонн сельди (+6%), сообщает Росрыболовство.

Объем добычи трески в Дальневосточном бассейне, по данным ведомства, составил 30,7 тыс. тонн — на 4% больше показателя 2022 г. Отмечено, что в течение прошедшей недели во всех районах работы флота метеорологическая обстановка была благоприятна для промысла.

«В Охотском море на промысле минтая и сельди работает 98 судов тралового лова и одна плавбаза. Десять добывающих судов и четыре приемных судна заняты на промысле донно-пищевых объектов с приловом минтая снюрреводами. Периодически до четырех судов выходят из Северо-Курильска для добычи донно-пищевых объектов с приловом минтая. В отчетный период работало также пять наливных судов со сдачей рыбы на берег», — рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Безопасность флота в экспедиции по-прежнему обеспечивает спасательное судно «Справедливый». Аварийных ситуаций за отчетный период не возникало.

На промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне работают шесть крупнотоннажных судов. Специализированный траловый промысел минтая в Охотском море ведут 92 судна.

По данным Росрыболовства, в районе находятся более 40 сотрудников Пограничной службы ФСБ России и 25 транспортных судов (все транспорта обеспечены инспекторами морской охраны). Также на промысле присутствуют 17 наблюдателей от Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Средний уровень загрузки холодильников в портах Приморского края на 7 марта составлял 33%.

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