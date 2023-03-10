Российский вылов приближается к миллиону тонн

К 8 марта отечественные рыбаки освоили 964,7 тыс. тонн водных биоресурсов — это почти на 10% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне общий вылов составил почти 777,5 тыс. тонн (+13%).

На промысле минтая добыто 618,8 тыс. тонн — на 86,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2022 г. Трески на Дальнем Востоке поймали 30,7 тыс. тонн, сельди — 77,3 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне вылов достиг 84 тыс. тонн. Трески там освоили 45,6 тыс. тонн, пикши — 18 тыс. тонн, мойвы — 15,7 тыс. тонн.

В Западном бассейне рыбаки превысили уровень прошлого года на 13,6%, добыв почти 20 тыс. тонн. Промысел шпрота принес 13,5 тыс. тонн (+1,4 тыс. тонн), балтийской сельди — 5,8 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне объем вылова увеличился на 18% и достиг 17 тыс. тонн. Вылов кильки составил 16,4 тыс. тонн, прибавка — 3,8 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне добыто 7,8 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в совокупности 57,1 тыс. тонн.

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