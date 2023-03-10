Список поставщиков краба в Саудовскую Аравию продолжает пополняться

Надзорное ведомство Саудовской Аравии обновило список российских экспортеров рыбы и морепродуктов. Право на поставки краба в эту страну получили еще семь судов.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило перечень утвержденных российских поставщиков рыбной продукции. Право доступа на внутренний рынок предоставлено семи судам РК «Восток-1». Это краболовы-процессоры «Талан», «Шанс 103», «Шанс 104», «Шанс-105», «Шанс-106» и транспортные рефрижераторы «Восток Рифер» и «Остров Ионы».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в перечни экспортеров переработанной и непереработанной рыбопродукции в Саудовскую Аравию в настоящее время включено 39 российских организаций. Всего с начала года право поставлять краба в эту страну получили восемь судов, принадлежащих дальневосточным компаниям.

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