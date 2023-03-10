Квоты на рыбу Башкирии уйдут с молотка

На аукцион выставлены 20 долей квот на вылов судака, щуки, леща и сома в водных объектах Республики Башкортостан. Заявки принимаются до 10 апреля.

Организатор торгов — Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, разыгрываться будут пять долей квот судака, семь долей — щуки, семь долей — леща и одна — сома. Объемы вылова (в расчете на 2023 г.) — от 10 кг до 2,6 тонны. Места промысла — Нижнекамское водохранилище, реки, озера.

Стартовые цены лотов составляют от 100 рублей до 12,7 тыс. рублей. Аукцион планируется провести 18 и 19 апреля (по 10 лотов в день) в Самаре. Срок действия договора о закреплении долей — до 31 декабря 2033 г.

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