Хабаровский Россельхознадзор провел «консервное расследование»

Консервы «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла», поступившие в соцучреждение Николаевска-на-Амуре, оказались фальсификатом, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Обнаружить фальсификат позволил мониторинг сведений, размещенных в информационной системе «Меркурий». Сырьем для производства продукции оказались сельдь тихоокеанская мороженая и сардина тихоокеанская (иваси). Кроме того, на маркировке консервов в графе «состав» было указано: рыба тихоокеанская разделанная (куски).

На основании информации Россельхознадзора социальное учреждение потребовало от поставщика заменить продукцию ненадлежащего качества. Однако тот принять обратно консервы отказался, сославшись на технические условия производителя.

Анализ технических условий показал, что документ допускал возможность выпускать консервы с наименованием более ценных видов рыб из другого сырья, состоящего из двух и более компонентов, в том числе из рыбы более дешевого вида.

Так, рассказали Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора, консервы «Треска с добавлением масла» у этого производителя выпускались из толстолоба, минтая, палтуса, наваги и белого амура.

«В соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» не допускается в наименовании пищевой продукции указывать компоненты, не входящие в ее состав. Кроме этого, при наличии в пищевой продукции двух и более компонентов, необходимо указывать весь их перечень», — прокомментировали в пресс-службе.

В управлении отметили, что каталожные листы и экспертиза технических условий и изменения ТУ аннулированы.

«Фальсифицированные рыбные консервы для питания подопечных соцучреждения не использовались. В настоящее время его администрация при поддержке территориального управления продолжает переговоры с поставщиком данной продукции о ее возврате», — добавили в пресс-службе.

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