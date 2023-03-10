Камчатский край готовится к открытию «анадромной» путины

На Камчатке прошло первое в этом году заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Специалисты определили условия вылова корюшки и гольцов.

Добыча азиатской зубастой корюшки и гольцов в режиме традиционного рыболовства КМНС на Камчатке откроется с 1 апреля. Об этом говорится в протоколе краевой комиссии по анадромным.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комиссия определила объемы вылова зубатки и гольцов в рамках традиционного промысла по водным объектам и их частям — около 669 тонн гольцов и 866 тонн корюшки. Также установлены лимиты добычи для представителей коренных малочисленных народов.

Всего возможный вылов гольцов на 2023 г. в Камчатском крае составляет 3589 тонн, корюшки — порядка 3391 тонны.

Рыбаки, работающие в режиме промышленного лова, традиционного промысла, а также организаторы любительской рыбалки должны обеспечить соблюдение на морских акваториях Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской подзон и в бассейнах впадающих рек соблюдение проходных дней — это понедельник и вторник еженедельно.

Комиссия определила сроки закрытия лова зубатки и гольцов в режиме промышленного и традиционного рыболовства. На акватории Авачинской губы, озер Нерпичье, Малое Озеро, Большой Калыгирь, Большое Саранное, Большой Вилюй. Малый Вилюй, в бассейнах рек Паратунка, Авача и Большая будет действовать запрет промышленного и традиционного лова этих рыб.

Заявки от юридических лиц для установления объемов корюшки и гольцов для промышленного рыболовства и организации любительской рыбалки будут приниматься до 17 марта включительно.

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