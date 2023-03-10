Лососевые участки в Заполярье разыграют для промысловиков

В Мурманской области объявлен конкурс на 20 участков для промышленного рыболовства, расположенных в Белом море. Заявки принимаются до 17 апреля — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, 19 участков административно относятся в Терскому району, и один — к Кандалакшскому. Площадь предоставляемых акваторий — от 18 до 225 га. Объекты промысла — семга, горбуша, беломорская сельдь, треска, полярная камбала и другие.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата. Стартовые цены — от 1 тыс. до 12,5 тыс. рублей. Остальные критерии оценки — средневзвешенные показатели освоения лимитов претендентами за последние четыре года, показатели среднесуточного объема производства за этот срок, а также средняя численность работников, трудящихся у участника конкурса в течение четырех лет. Участки предоставляются на 20 лет.

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