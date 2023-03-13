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Китайская продукция из водорослей

«Шпаргалка» по водорослям прикроет лазейку на таможне

Рыбный союз предложил ввести критерии для определения степени обработки водорослей. Это позволит отличать готовую продукцию от сырья и устранит проблему занижения таможенных пошлин и НДС при ввозе такой продукции.

В нормативной базе существует пробел, пользуясь которым отдельные импортеры занижают суммы уплаты таможенной пошлины и НДС при импорте водорослей нори, рассказали Fishnews в Рыбном союзе. Проблема обострилась на фоне повышения интереса предприятий к производству пищевой продукции из водорослей в связи с растущей популярностью блюд азиатской кухни.

Импортируемые в Россию сушеные водоросли можно условно разделить на две группы — сырье и готовую к употреблению продукцию. Таможенная пошлина для сырья составляет 3%, тогда как для готовых водорослей — 10%. НДС для этих групп тоже отличается — 10% и 20% соответственно.

«Но в ряде случаев достоверно определить на границе, какая именно продукция была ввезена в Российскую Федерацию,практически невозможно из-за отсутствия методики определения степени готовности продукта и размытости формулировок в технических регламентах и ГОСТах», — обратили внимание в Рыбном союзе.

Эта лазейка стала возможностью для недобросовестных импортеров, которые указывают в таможенной декларации, что импортируемый готовый продукт является сырьем, экономить на таможенных платежах и НДС. Проверка документации при пересечении границы не помогает пресекать ввоз сушеных водорослей под видом готовых, отмечают в союзе. Иностранные поставщики часто сотрудничают с недобросовестными импортерами и вписывают в документы те данные, которые просит заказчик, вне зависимости от реального содержания контейнеров.

По информации отраслевого объединения, ежемесячно на территорию России ввозится около 30 контейнеров водорослей. Примерно две трети этого объема приходится на готовый к употреблению продукт, при этом в таможенной декларации указано, что импортируются водоросли в виде сырья.

Рыбный союз выступает за нормативное разделение сушеных и запеченных водорослей и отнесение запеченных водорослей к готовой продукции, а также за разработку и утверждение методики определения степени готовности продукта. Эксперты союза совместно с испытательными лабораториями приступили к разработке методики измерения уровня пигмента (красного) в морских водорослях нори при воздействии на них высоких температур на разных этапах сушки.

Кроме того, инициировано лабораторное изучение водорослей нори разной степени готовности, чтобы на основе полученных данных разработать методику дифференциации сушеных водорослей от продукта более глубокой степени обработки. Такая методика позволит при таможенной экспертизе определять, в каком именно виде — сыром, мороженом, сушеном или запеченном — ввозится продукт, и взимать соответствующие пошлины и налоги.

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