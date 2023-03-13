Всемирный фонд природы попал в список иноагентов и будет это оспаривать

Минюст включил Всемирный фонд природы в реестр иностранных агентов. В экологической организации заявили, что не согласны с таким решением и будут добиваться его пересмотра в суде.

Всемирный фонд природы (WWF России) включен в реестр иностранных агентов 10 марта, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Минюст РФ. В ведомстве заявили, что организация получала поддержку от иностранных источников. «Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике», — прокомментировали решение в Минюсте.

Фонд, в свою очередь, сообщил, что считает включение в реестр необоснованным и будет добиваться пересмотра решения в судебном порядке.

В организации подчеркнули, что высший орган управления фондом — совет — состоит из российских граждан, все сотрудники фонда — также граждане России.

В заявлении WWF России указано, что за 28 лет его существования реализовано более 1500 полевых проектов. При поддержке организации создано и расширено более 145 федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий общей площадью 72 миллиона гектаров.

«Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства», — отметили в организации.

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