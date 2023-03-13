Приморье предложило приграничному Китаю развивать торговлю рыбой и крабами

Власти Приморского края и провинции китайского Хуньчуня обсудили ключевые направления сотрудничества между территориям после пандемии. Руководство Приморья предложило увеличить поставки различной продукции, в том числе рыбы и морепродуктов.

Рабочую встречу с первым секретарем комитета Компартии Китая в городе Хуньчуне Шэн Сяожу провела первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Одной из тем стало расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между территориями, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

«У Приморского края и приграничной провинции Цзилинь — огромный потенциал для расширения взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сферах туризма, сельского и рыбного хозяйства, транспорта и логистики, промышленности», — заявила Вера Щербина.

Она предложила увеличить поставки природного газа и приморских высококачественных экологичных продуктов: краба, других морепродуктов, рыбы, сои, кукурузы, соевого шрота, меда, а также свинины и молока после согласования карантинных процедур.

Власти Приморья выступили с идеей создать в Хуньчуне постоянно действующий Центр продажи приморских товаров и проводить ярмарку сельхозпродукции.

Край также рассчитывает на активизацию диалога и реализацию инвестиционных проектов с компаниями из КНР. Так, власти Приморья предложили потенциальным инвесторам рассмотреть возможности участия в проектах, реализуемых при режиме свободного порта Владивосток и на территориях опережающего развития, в создании транспортно-логистических центров в приграничных районах, высокотехнологичных производств по глубокой переработке сырья.

В прошлом году торговый оборот Приморья и КНР, по предварительным оценкам, вырос на 46% и составил 7,5 млрд долларов, отметили в пресс-службе. Объем приграничной торговли с провинцией Цзилинь, осуществляемой через автомобильный пункт пропуска «Краскино — Хуньчунь, увеличился на 33% в сравнении с 2021 г. Объем грузов, перемещаемых через железнодорожный пункт пропуска «Махалино — Хуньчунь», который ранее перевели на круглосуточный режим работы, вырос на 24%.

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