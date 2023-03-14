Сетевязальную машину освободили от НДС

Правительство внесло изменения в список технологического оборудования (в том числе комплектующих и запчастей к нему), которое ввозится в Россию без налога на добавленную стоимость.

Напомним, что речь идет об оснащении, аналоги которого в нашей стране не производятся. Перечень утвержден постановлением от 30 апреля 2009 г. № 372. Изменения внесли постановлением от 11 марта 2023 г. № 376.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство включило в перечень сетевязальную машину модели MSA 18-25.

Новое постановление вступило в силу с 13 марта.

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