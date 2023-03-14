Ленской рыбе помогут большим «субботником»

Якутский филиал Главрыбвода в рамках госзадания проведет мелиоративные работы на реке Лене: в течение марта ее очистят от мусора, а также брошенных сетей и других орудий лова. Акватория уборки составит 124,75 тыс. кв. м.

Мероприятия пройдут на среднем течении реки в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Усть-Алданском, Намском муниципальных районах и городе Якутске, сообщили Fishnews в пресс-службе Главрыбвода.

В учреждении отметили, что брошенные браконьерские сети и прочие орудия лова приводят к гибели рыбы. А мусор, оставленный на берегу водоема (особенно в береговой полосе), плохо сказывается на экологической обстановке.

«В период половодья он разносится течением и загрязняет воду, губит прибрежные нерестилища и отрицательно влияет на объекты питания рыб. Все это приводит к уменьшению численности популяции рыб в водоемах и негативно влияет на воспроизводство запасов», — обратили внимание в пресс-службе.

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