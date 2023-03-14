В Астрахани пресекли торговлю немаркированной рыбой

Астраханка подозревается в приобретении более 22 тонн замороженной рыбной продукции без маркировки. По версии следствия, индивидуальная предпринимательница планировала сбыть нелегальный товар.

Общая стоимость рыбопродукции составила свыше 1,6 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД. По данным правоохранителей, женщина перевезла товар на территорию рыбоперерабатывающего цеха в Икрянинском районе и хранила там рыбу для дальнейшей реализации.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка и сбыт товаров без маркировки, по предварительному сговору, в особо крупном размере).

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