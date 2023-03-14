Рыбакам готовят объемы для освоения на 2024 год

Отраслевая наука начала публиковать обоснования общего допустимого улова на следующий год. С материалами можно ознакомиться в рамках процедуры общественного обсуждения.

Новосибирский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии уже представил обоснования ОДУ на 2024 г. в Новосибирской, Томской и Омской областях. Специалисты, в частности, предложили возможные объемы для промышленного лова стерляди на реке Иртыш в границах Омской области — 1,262 тонны. В прошлом году был проведен аукцион по продаже долей квот на вылов этой рыбы, говорится в материалах.

Информацию о предложениях по объемам допустимого улова на предстоящий год опубликовал и Якутский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что окончательные цифры ОДУ утверждаются приказами Минсельхоза России.

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