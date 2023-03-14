Астраханским рекам не нужны браконьеры и мусор

С началом туристического сезона в Астраханской области возьмут на особый контроль рыбаков-любителей. В фокусе внимания местных властей — соблюдение правил рыболовства и обращение с мусором на природе.

Подготовка Астраханской области к началу туристического сезона обсуждалась на заседании рыбохозяйственного совета. В регионе планируют усилить контроль в области рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. По информации Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, для организации совместных рейдов будет задействовано более полусотни инспекторов рыбоохраны, сотрудников полиции, МЧС и волонтеров.

Кроме того, в различных районах области устанавливают площадки для сбора отходов, заключают договоры на вывоз мусора. По словам главы Икрянинского района Натальи Бутузовой, в прошлом году за весенний период в местах стихийного отдыха рыболовов-любителей было собрано и вывезено 504 куб. м мусора.

По итогам обсуждения вице-губернатор — председатель астраханского правительства Олег Князев поручил муниципалитетам, исполнительным органам государственной власти и ряду служб информировать местных жителей и туристов о правилах рыболовства и штрафах за выброшенный на природе мусор.

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