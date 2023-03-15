Минтай снова дал прибавку

На промысле минтая в Охотском море сохраняется положительная динамика. На 13 марта рыбаки взяли 589 тыс. тонн — на 112 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Освоение общего допустимого улова также выше, чем в прошлом году: ОДУ выбран на 58,5%, тогда как на 13 марта 2022 г. освоение составляло 50,7%.

В течение недели обстановка на промысле была стабильной, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Интенсивный промысел минтая продолжался в Северо-Охотоморской подзоне и, преимущественно, в северной части Западно-Камчатской подзоны.

В Западно-Камчатской подзоне на 12 марта добыто 333,7 тыс. тонн (103,3% ОДУ). Годом ранее показатели были значительно ниже: 185,4 тыс. тонн (53,9% ОДУ).

В Камчатско-Курильской подзоне на прошлой неделе обстановка была слабая. Нарастающий вылов — 97,8 тыс. тонн (38,9% ОДУ по подзоне). За тот же период прошлого года рыбаки взяли 211,5 тыс. тонн (79% общего допустимого улова).

Суммарно по «камчатским» подзонам добыто 431,5 тыс. тонн (75,2% совокупного ОДУ). В прошлом году общий показатель составлял 396,6 тыс. тонн (64,9%). Напомним, что в этих промысловых районах разрешено перераспределение допустимого улова между подзонами без превышения суммарного лимита.

В Северо-Охотоморской подзоне промысел проходил на восточной периферии центрального сектора района. Здесь заметно увеличилось количество добывающих судов. Всего освоено 157,5 тыс. тонн (48,8% ОДУ), годом ранее — 150,4 тыс. тонн (43,7%).

В Восточно-Сахалинской подзоне промысел приостановлен до изменения ледовой обстановки. Нарастающий вылов на отчетную дату — 11,8 тыс. тонн (10,8% ОДУ). В прошлом году было добыто 0,8 тыс. тонн (0,6%).

Мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море на судах предприятий — членов Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) осуществляли 13 наблюдателей ТИНРО и трое наблюдателя КамчатНИРО.

В Северо-Охотоморской подзоне промысел сельди продолжался в центральном секторе промрайона. Нарастающий вылов на 12 марта — 78 тыс. тонн (26,9% ОДУ). Годом ранее показатели были несколько ниже: 68,4 тыс. тонн и 24,9%.

По данным Росрыболовства, к 14 марта вылов минтая составил 711,1 тыс. тонн — на 17% выше уровня 2022 г.

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