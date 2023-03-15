Для ВЭД приготовят новую стратегию

Правительство разработает новую стратегию внешнеэкономической деятельности. Документ будет учитывать расширение взаимодействия с дружественными странами.

«Перед нами стоит задача обеспечить развитие экономики страны в условиях ограничений, введенных недружественными странами. Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому мы продолжим расширять и укреплять наши торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве», — заявил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, предстоит в том числе создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта.

«Важно также определить ключевые перспективные направления нашего дальнейшего взаимодействия с партнерами. С этой целью правительство при участии представителей бизнеса будет разработана новая стратегия внешнеэкономической деятельности», — рассказал председатель правительства.

Для подготовки стратегии в рамках Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции создана Подкомиссия по расширению внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

После утверждения стратегии для развития взаимодействия с дружественными странами будут подготовлены дорожные карты с указанием конкретных направлений работы.

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