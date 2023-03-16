Россия и Китай продолжают «рыбный» диалог

Впервые после введения пандемийных ограничений Россия и Китай провели переговоры в сфере рыбного хозяйства в очном формате. Российская сторона проинформировала о внедрении проекта по выдаче электронных сертификатов происхождения на продукцию.

Тридцать первая сессия Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства состоялась с 7 по 10 марта в городе Чжухай (провинция Гуандун).

Стороны успешно провели углубленные переговоры по вопросам продолжения сотрудничества в области охраны и воспроизводства водных биоресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Рассматривалось продолжение проектов по научным исследованиям осетровых и лососевых видов рыб, а также вопросы расширения научного и делового сотрудничества.

Российская сторона проинформировала о разработке и внедрении проекта электронных сертификатов происхождения на уловы и продукцию из них. Этот механизм позволит упростить ввоз российской рыбопродукции в Китай, подчеркнули в Росрыболовстве. Россия и КНР взаимодействуют в сфере борьбы с ННН-промыслом уже много лет.

«Заседание смешанной комиссии прошло традиционно в дружественной деловой обстановке», — отметили в пресс-службе российского ведомства.

Тесное сотрудничество специалистов двух стран, как и ранее, будет продолжено в межсессионный период. Среди направлений для совместной работы — контроль в пограничных водах Амура и Уссури, воспроизводство водных биоресурсов.

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