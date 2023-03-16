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Один из открытых видов рачков. Рисунок аспиранта КФУ Александра Новикова

Арктические рачки подарили науке новые открытия

Российские ученые описали два новых вида донных веслоногих ракообразных отряда Harpacticoida из водоемов арктической Средней Сибири. Они выделяются строением конечностей, расположением простейших кожных органов чувств и пор, а также орнаментацией плавательных ног.

Новые виды ракообразных открыли специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН, Москва) и Казанского федерального университета (КФУ), сообщили Fishnews в пресс-центре Минобрнауки. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале ZooKeys.

Для горных озер плато Путорана теперь известен Bryocamptus putoranus Novikov, Sharafutdinova & Chertoprud, 2023, а для термокарстовых озер южной части дельты реки Лена — Bryocamptus abramovae Novikov, Sharafutdinova & Chertoprud, 2023. Интересно, что этот вид также отмечен в озерах острова Врангеля, отметили в министерстве.

«Получается, что ареал вида состоит из двух регионов, удаленных друг от друга на тысячи километров. При этом эти регионы изолированы друг от друга еще и морской акваторией. Как мог один и тот же вид рачка поселиться в таких разных местах? И дельта реки Лена, и остров Врангеля ранее входили в состав древней суши Берингии, в настоящее время частично затопленной океаном. Вероятно, данный вид гарпактикойды был расселен по территории, ранее соединявшей острова Врангеля с материком. А известный ныне ареал представляет собой осколки более крупного древнего ареала», — рассказал старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Елена Чертопруд.

По словам аспиранта КФУ Александра Новикова, два новых вида Bryocamptus значительно отличаются друг от друга по строению хватательных антеннул самцов, хотя строение фуркальных ветвей самок у них сходное. «Такой факт может указывать на конвергентность модификаций фуркальных ветвей самок, в то время как значительные различия антеннул самцов иллюстрируют происхождение видов от разных предковых форм», — добавил специалист.

Ученые обратили внимание на большое разнообразие и специфику фауны веслоногих рачков водоемов дельты Лены и плато Путорана. «За последние годы мы показали, что север Средней Сибири очень богат по числу видов ракообразных, в том числе и новых для науки», — подчеркнул Александр Новиков. Соавтор статьи, аспирантка КФУ Даяна Шарафутдинова подтверждает, что такое разнообразие оказалось неожиданным для арктических регионов.

Находки (предыдущие и последние) значительного числа новых для науки видов, а также присутствие элементов более южных регионов указывают на реликтовый характер фауны, подчеркнули в Минобрнауки. Основной причиной стало то, что север Средней Сибири не был полностью покрыт последним плейстоценовым оледенением.

По словам исследователей, на плато Путорана ледовые купола лежали только на плоскогорьях, а в дельте Лены оледенение имело характер фирновых снежников. Таким образом, древняя фауна имела возможность сохраниться в рефугиумах, и сегодня на севере Средней Сибири, вероятно, обитают веслоногие рачки, современные мамонтам.

Есть гипотеза, что микроракообразные севера Средней Сибири — это осколки фауны древней суши Берингии, которая в настоящее время частично затоплена Мировым Океаном. Находка одного и того же вида Bryocamptus abramovae в дельте реки Лена и на острове Врангеля подтверждает это предположение, отметили в пресс-центре.

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  • Один из открытых видов рачков. Рисунок аспиранта КФУ Александра Новикова
  • Расположение регионов, в которых были обнаружены новые виды Harpacticoida. Изображение предоставлено пресс-центром Минобрнауки
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