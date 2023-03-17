Минфин рассказал о налоге на непредвиденный доход

Новый обязательный платеж в бюджет затронет только 0,1% от всех компаний, сообщили в Министерстве финансов. Базой для расчета налога на непредвиденный доход будет превышение прибыли компаний по сравнению с доковидным периодом.

Правительство совместно с бизнесом выработало единое решение относительно осуществлению выплаты в бюджет в виде обязательного фискального платежа — налога на непредвиденный доход, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Налоговой базой станет превышение прибыли компаний за 2021-2022 гг. по сравнению с доковидным периодом. Новация затронет только 0,1% от всех компаний — речь идет исключительно о крупном, прибыльном бизнесе, доналоговая прибыль которого за 2021-2022 гг. составила не менее 1 млрд рублей, заявили в министерстве.

Ставка налога составит порядка 5% и будет окончательно определена после сдачи деклараций по налогу на прибыль организаций за 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Полученные средства, отметили в ведомстве, пойдут на финансирование строительства инфраструктуры, улучшения качества образования и здравоохранения, выплаты бюджетникам, а также реализацию программ по поддержке бизнеса.

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