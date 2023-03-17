Приморье успешно участвует в минтаевой путине

С начала года рыбаки Приморского края добыли 136,4 тыс. тонн минтая — на 7,3 тыс. тонн выше уровня 2022 г., рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Валерий Корко.

В охотоморской минтаевой экспедиции участвует около 20 судов предприятий Приморья, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края со ссылкой на данные агентства. По его информации, на прошлой неделе среднесуточный вылов минтая достигал 2,2 тыс. тонн.

Отмечено, что продукция из свежепойманной рыбы поступает на рынок региона.

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