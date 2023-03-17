Три фуры судака привезли дело о контрабанде

Приморская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту контрабанды крупной партии судака стоимостью более 11 млн рублей.

Уголовное дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, партия судака перемещалась по подложным документам через пункт пропуска «Краскино» (он находится на границе с Китаем). В результате оперативно-разыскных мероприятий изъяты три грузовых автомобиля с прицепами, почти 70 тонн рыбы и товарно-сопроводительные документы.

Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.

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